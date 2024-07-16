Pazarda Limon Fiyatları Artıyor - Son Dakika
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Pazarda Limon Fiyatları Artıyor

Pazarda Limon Fiyatları Artıyor

Pazarda en çok fiyatı artan ürün listesinin başında limon yer alıyor. Son birkaç yıldır kilosu 10-15 liradan satılan limonun kilosu şu an 70 liraya dayanırken, satıcılar limon fiyatında ağustos ayından itibaren düşüş bekleniyor. Eskişehir'deki pazarlarda da limon fiyatları dikkat çekiyor. Artan fiyatlar listelerinde ilk sırada yer alan limonun kilosu 70 lira oldu. Pazar esnafı, limonun fiyatının üreticinin elinde olduğunu ve ağustos ayında yeni limonlar çıkacağını belirtiyor.

16.07.2024 10:15
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Pazarda en çok fiyatı artan ürün listesinin başında limon yer alıyor. Son birkaç yıldır kilosu 10-15 liradan satılan limonun kilosu şu an 70 liraya dayanırken, satıcılar limon fiyatında ağustos ayından itibaren düşüş bekleniyor

Eskişehir'deki pazarlarla limon fiyatları dikkat çekiyor. Artan fiyatlar listelerinde ilk sırada yer alan limonun kilosu 70 lira oldu. Son birkaç yıldır limonu 10-15 lira arasında sattıklarını, ama insanların beğenmediğini belirten Eskişehir pazar esnafı Şükrü Şahin, "Şu an halden aldığım limonun kilosu 60-65 lira arasında. Biz de pazarda kilosunu 70'e satıyoruz. Bizim elimizde olan bir şey değil, üreticinin elinde olan bir şey. San 3 senedir limonun kilosunu 10-15 lira arasında satıyorduk. Hiç kimse bu fiyatı sorgulamıyordu. Limon ucuz olduğu için şeklini beğenmeyip almayanlar çok oluyordu. Şimdi 70 lira oldu kimse elini bile sürmüyor, ama ucuzken de almıyordular. Bu sene limon eskisi gibi değil, 3 senedir kimse uğraşmak istemediği için ucuzdan satıldı. Ağustosta yeni limonlar çıkacak. Yazında limon olmadığı için şu an adamın elinde olan limonlar çok değerli. Ağustos ayında yeni limonlar çıktığı zaman fiyatlarda bir düşüş yaşanacak." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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