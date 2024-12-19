Pazarköy'e Yeniden Belediye Statüsü Kazandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Pazarköy'e Yeniden Belediye Statüsü Kazandırıldı

Pazarköy\'e Yeniden Belediye Statüsü Kazandırıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy, mahkeme kararıyla belediye statüsünü yeniden kazandı. 2013'te köy statüsüne dönüştürülen Pazarköy, kurucu belediye başkanı olarak Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp'in görev yapacağı yeni bir sürece girdi. Seçimle belirlenecek yeni başkan için resmi işlemler başlatıldı.

19.12.2024 22:13  Güncelleme: 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'e belediye statüsü yeniden kazandırıldı. 2013 yılında nüfusunun 2000 kişinin altına düştüğü gerekçesiyle köy statüsüne düşürülen Pazarköy, mahkeme kararıyla tekrar belediye oldu.

Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, seçim tarihi belirlenene kadar kurucu belediye başkanı olarak görev yapacak. Ayrıca Yenice Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ramis Erdem de belediye çalışmalarında yer alacak.

9 Temmuz 1972'de belediye statüsü kazanan Pazarköy, nüfus verilerindeki farklılıklar nedeniyle 2013 yılında köye dönüştürülmüştü. Ancak eski Belediye Başkanlarından Mehmet Taşkıran'ın oğlu Avukat Ufuk Taşkıran, bu karara itiraz ederek İçişleri Bakanlığı'na dava açtı. Ankara 24. İdare Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, beldenin yeniden belediye statüsü kazanmasına karar verildi.

Mahkeme kararının ardından resmi işlemler başladı. Pazarköylü vatandaşlar, ilerleyen günlerde belirlenecek bir tarihte sandık başına giderek yeni belediye başkanını seçecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Pazarköy Muhtarı Ayhan Özdemir, "Pazarköy olarak Belediyemizin tekrar açılması için verdiğimiz hukuk mücadelesini Ankara 24. İdare mahkemesinde kazanmış bulunmaktayız. Bu süreçte bize desteğini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Milletvekilimiz Ayhan Gider'e ve mücadeleye başladığımız dönemdeki İçişleri Müsteşarımız Muhterem İnce'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri bu hassas dönemde yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkürü borç bilirim. Belediyemiz açıldıktan sonra Pazaköy'ümüze daha kaliteli hizmet vereceğiz. Hayırlı olsun inşallah" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Pazarköy, Mahkeme, Yenice, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazarköy'e Yeniden Belediye Statüsü Kazandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: Pazarköy'e Yeniden Belediye Statüsü Kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.