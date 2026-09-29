Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, eğitim ihtiyaçlarını Bakan Tekin\'e iletti

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e aktardı.

Başkan Tekin bir takım temaslar için gittiği Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Pazaryeri ilçesinin eğitim ihtiyaçları ele alınırken, ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Bakan Tekin'e bilgi verildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, görüşmenin ilçedeki hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "İlçemizin eğitim ihtiyaçlarını ve hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e arz etme fırsatı bulduk. Gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli görüşme, ilçemizdeki hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi adına önemli bir adım oldu. Sayın Bakanımıza nazik misafirperverlikleri ve ilçemize olan destekleri için teşekkür ederim" dedi.