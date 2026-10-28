Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, eğitim yatırımlarını Müfettiş Aydın ile görüştü - Son Dakika
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Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, eğitim yatırımlarını Müfettiş Aydın ile görüştü

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Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, eğitim yatırımlarını Müfettiş Aydın ile görüştü
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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Milli Eğitim Müfettişi Ali Naci Aydın ile eğitim yatırımlarını ve ihtiyaçları görüştü. Görüşmede okulların ihtiyaçları ile eğitim altyapısına yönelik projeler değerlendirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim yatırımları görüşüldü.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Milli Eğitim Müfettişi Ali Naci Aydın ile bir araya gelerek ilçenin eğitim alanındaki mevcut ihtiyaçları ve planlanan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, devam eden ve planlanan eğitim yatırımları, okulların ihtiyaçları ve eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirildi. İlçedeki öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eğitimin ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını belirterek, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması ve ilçemizin eğitim alanında gelişmesi için ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Eğitim alanındaki çalışmalara katkı sunan Milli Eğitim Müfettişimiz Ali Naci Aydın'a görüş ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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