Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yılın Girişimci Belediye Başkanı Ödülünü Aldı

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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir kadın dergisi tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Yılın Girişimci Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü.

Platin Melek Ödülleri kapsamında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'Yılın Girişimci Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü. Başkan Tekin, aldığı ödül sonrası çok mutlu olduğunu anlatarak, "Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapılan ödül töreninde 'Yılın Girişimci Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldüm. Bu ödül bizleri çok mutlu etti. Bu ödülü Pazaryeri ilçemizde yaşanan tüm kadınların adına aldım" dedi. - BİLECİK