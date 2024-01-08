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Pazaryeri Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında 6 gündem maddesi karara bağlandı - Son Dakika
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Pazaryeri Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında 6 gündem maddesi karara bağlandı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirilen 2024 yılının ilk meclis toplantısında, Denetim Komisyonu seçimi, tatil ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı avukat çalıştırılması ve ücretinin görüşülmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca, kamulaştırma işlemi için belirlenen güncel bedeller ve ilave imar planı için kamu yararı kararı da oy birliği ile kabul edildi.

Pazaryeri Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında 6 gündem maddesi karara bağlandı
08.01.2024 - 12:06,
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Pazaryeri Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında 6 gündem maddesini karara bağladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen 2024 yılının ilk meclis toplantısında Denetim Komisyonu seçimi, 2024 yılı belediye meclisinin tatil ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı avukat çalıştırılması ve ücretinin görüşülmesi gibi konular ele alındı. Kamulaştırma işlemi için Beşikli Mahallesi 176 ada1 parsel, 179 ada 6 parsel, 181 ada 31 parsel, Yeni Mahalle 281 ada 2 parsellerde güncel bedellerinin belirlenmesi, Çarşı Mahallesi 363 ada 3 nolu parselin satış iş ve işlemleri içi güncel bedelinin belirlenmesi ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından istenilen Pazaryeri Belediyesi ilave imar planı için kamu yararı kararının görüşülmesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Denetim komisyonuna AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ünal, MHP'li Meclis Üyeleri Mehmet Duvan ve Gökhan Değirmen görevlendirilmesi kararlaştırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Pazaryeri Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında 6 gündem maddesi karara bağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazaryeri Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında 6 gündem maddesi karara bağlandı - Son Dakika
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