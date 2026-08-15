Pazaryeri Boncuğu'nda Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pazaryeri Boncuğu'nda Hasat Sezonu Başladı

Pazaryeri Boncuğu\'nda Hasat Sezonu Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tescilli 'Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı.

2015 yılında tescillenen ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı. Yaklaşık bin dekar alanda üretilen fasulyede dekar başına 750 kilogram ile 1 ton arasında ürün elde edilirken, sezonluk toplam üretimin 750 ila bin ton arasında olması bekleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Pazaryeri Boncuğu'nun hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Tarlada üreticilerle sohbet eden Vali Sözer, hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer, "Kılçıksız yapısı, parlak dış yüzeyi ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çeken Pazaryeri Boncuğu, ilçenin yaklaşık 810 metre rakımında, serin iklim şartlarında yetiştiriliyor. Ağustos ayında başlayan hasat sezonunun ekim ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Ürünün marka değerinin artırılması ve korunması amacıyla 'Pazaryeri Boncuk Fasulyesi (Pazaryeri Boncuğu)' için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret başvurusunun ise değerlendirme süreci devam ediyor. Pazaryeri Boncuğu, ilimizin tarımsal zenginliğinin önemli değerlerinden biri. Üreticimizin emeğiyle sofralara ulaşan bu özel ürünün daha geniş kitlelere tanıtılması ve marka değerinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pazaryeri, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazaryeri Boncuğu'nda Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
AK Parti’ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır’dan sürpriz karar AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar
Tarık Mengüç’ten üzen haber Gözler patolojiden gelecek sonuçta Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta
Japonya’da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
10:58
Taraftar “Bam bam bam“ diye seslendi Fatih Tekke’nin verdiği tepki olay oldu
Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 14:34:08. #7.13#
SON DAKİKA: Pazaryeri Boncuğu'nda Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.