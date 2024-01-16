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Pazaryeri'de Enerji Verimliliği Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Pazaryeri'de Enerji Verimliliği Haftası etkinliği düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Enerji Verimliliği Haftası sebebiyle çocuklarla birlikte boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklara enerji farkındalığı kazandırıldı ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlandı. Miniklerin keyifli anları fotoğraflarla paylaşıldı.

Pazaryeri\'de Enerji Verimliliği Haftası etkinliği düzenlendi
16.01.2024 - 11:24,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Enerji Verimliliği Haftası sebebi ile farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çocuklar ile boyama etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklara hem enerji farkındalığı kazandırıldı, hem de eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Yapılan boyama etkinliği sonrası miniklerin eğlenceli fotoğrafları paylaşıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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