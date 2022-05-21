Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı - Son Dakika
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Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

21.05.2022 03:17

Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar yağmur ve şükür duası için stadyumda buluştu.

Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar yağmur ve şükür duası için stadyumda buluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Belediyesince düzenlenen programla Yağmur ve Şükür duası için vatandaşlar ilçe stadyumunda ellerini semaya açtı. Pazaryeri ilçe stadyumunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program ilçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından vaaz ve dua ile devam etti. Yağmur duasına İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yanı sıra çevre köylerden ve Pazaryeri ilçesinden birçok vatandaş katıldı.

Yağmur ve Şükür duası sonrası hep birlikte ilçe stadyumunda Cuma namazı kılınırken, Pazaryeri Belediyesi namaz sonrası vatandaşlara ikramda bulunurken, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşlara pilav ayran ikram etti.

Pazaryeri Belediyesi olarak ilçe halkımızla yağmur duasına çıktık diyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Güzel bir katılım oldu Allah hepsinden razı olsun. Ürünlerimizi ektik hasadımızı bekliyoruz ama yağmurumuz biraz az oldu. Nisan ayı genelde ilçemizde yağmurlu bir ay olur mayısın sonuna geldik ama yağmurumuz yok bizde dua edelim, çocuklarımızla birlikte, hemşehrilerimiz ile birlikte duaya çıkalım istedik. İnşallah bol bereketli hayırlı bir hasat dönemi olsun rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah" diye konuştu.

Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı
Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı
Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı
Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

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Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
Kaynak: İHA

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, dua, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı - Son Dakika


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