Pazaryeri İlçesinde Suya Girmek Yasaklandı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada tesislerde suya girmenin yasaklanmasına karar verildi.

Pazaryeri'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu vatandaşların canlarını tehlikeye atarak gölet, sulama kanalı gibi yerlere serinlemek için girmesine Kaymakamlık tarafından yasak getirildi.

Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek, yüzmek, balık tutmak, spor yapmak gibi maksatlarla ilçe sınırları içerisinde geçen, akarsu ile gölet, regülatör, sulama göletleri, drenaj kanalı ya da taşkından korunma amacıyla inşa edilen tesislerde suya girmenin yasaklanmasına karar verilmiştir. Emre aykırı davranışta bulunanlara ilgili mevzuat hükümlerine göre idari işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK