Pazaryeri İlçesinde Suya Girmek Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Pazaryeri İlçesinde Suya Girmek Yasaklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek için gölet ve sulama kanallarına girmesi üzerine kaymakamlık tarafından suya girmek yasaklandı. Açıklamada, suya girmenin tehlikeli olabileceği ve emre aykırı davrananlara idari işlem uygulanacağı belirtildi.

15.06.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada tesislerde suya girmenin yasaklanmasına karar verildi.

Pazaryeri'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu vatandaşların canlarını tehlikeye atarak gölet, sulama kanalı gibi yerlere serinlemek için girmesine Kaymakamlık tarafından yasak getirildi.

Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek, yüzmek, balık tutmak, spor yapmak gibi maksatlarla ilçe sınırları içerisinde geçen, akarsu ile gölet, regülatör, sulama göletleri, drenaj kanalı ya da taşkından korunma amacıyla inşa edilen tesislerde suya girmenin yasaklanmasına karar verilmiştir. Emre aykırı davranışta bulunanlara ilgili mevzuat hükümlerine göre idari işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Pazaryeri, Bilecik, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazaryeri İlçesinde Suya Girmek Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:49:03. #1.11#
SON DAKİKA: Pazaryeri İlçesinde Suya Girmek Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement