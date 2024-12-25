Pazaryeri Meslek Yüksekokulu 30. Yılını Kutladı

Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nun 30'uncu kuruluş yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Programa; Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bozüyük Kaymakamı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy, ilçe protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy yaptı. Konuşmaların devamında Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Meslek Yüksekokulumuzun yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını vurgulayarak, "Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, 30 yıllık birikimiyle sadece bir eğitim kurumu değil, bölgeye değer katan bir başarı hikayesidir. 1994 yılında kurulan Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, bugün 916 öğrencisi ve 23 akademik personeliyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunan okul, çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim anlayışıyla mezunlar vermeye devam etmektedir" dedi.

Etkinlik kapsamında, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nun geçmişteki müdürlerine teşekkür edilerek hediyeleri takdim edildi. Otuzuncu yıla özel düzenlenen logo yarışmasında birinci olan Fatma Zehra Kızıldereli'ye ödülü Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından verildi. Programda ayrıca, Meslek Yüksekokulu 30 yıllık hikayesini anlatan özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Kutlama etkinlikleri, sergi alanının gezilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİLECİK