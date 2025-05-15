Pazaryeri\'nde Hacı Adaylarına Duygulu Uğurlama Töreni

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan hacı adayları, dualarla uğurlandı.

İlçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Yakınlarının ve dostlarının dualarıyla yola çıkan hacı adayları, kutsal yolculuk öncesi helallik alarak sevdiklerine veda etti. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde, hacı adaylarının ibadetlerinin kabulü için niyazda bulunuldu.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Allah dualarını, ibadetlerini, hac vazifelerini kabul etsin. Rabbim bizlere de bu mukaddes görevi nasip etsin inşallah. Kutsal topraklara doğru yol alan hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, sağlıkla dönmelerini temenni ediyoruz" diyerek manevi atmosferi paylaştı.

Pazaryeri ilçesindeki ilk hacı adaylarını uğurlamaya İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'da katıldı. - BİLECİK