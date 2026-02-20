Pazaryeri'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı - Son Dakika
Pazaryeri'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı

Pazaryeri\'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı
20.02.2026 11:55  Güncelleme: 11:56
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayında şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayında şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi tarafından Yenimahalle Konağı'nda gerçekleştirilen programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başta olmak üzere ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

"Bu sofralar minnetin ve vefa duygusunun ifadesidir"

Programda konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bu mübarek ayın ilk iftarını, bizlere bu vatanı emanet eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte açmanın onurunu yaşıyoruz. Onların fedakarlığı sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz. Bu sofralar sadece bir yemek değil, milletimizin minnetinin ve vefasının bir ifadesidir. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Ramazan ayının ilçemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"Şehitlerimizin emaneti başımızın tacı"

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ise, "Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığı için en kıymetli varlıklarını feda ettiler. Gazilerimiz ise o kahramanlığın yaşayan nişaneleridir. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Ramazan ayının ilk iftarını onlarla birlikte açmak birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

