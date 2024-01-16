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Pazaryeri'nde Yöresel Ürünlerin Geliştirilmesine Destek - Son Dakika
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Pazaryeri'nde Yöresel Ürünlerin Geliştirilmesine Destek

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ceylin Naz Eryılmaz'ın TÜBİTAK projesi kapsamında Pazaryeri'nin yöresel katma değerli ürünlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmasına Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den tam destek geldi. Proje kapsamında şerbetçiotu tarımı, ürün araştırmaları ve laboratuvar çalışmaları planlanırken, Pazaryeri'nin turizm ve kültür merkezi haline dönüştürülmesi hedefleniyor. Başkan Tekin, gençlerin çalışmalarında her zaman destekçi olduklarını belirterek, Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti ve Pazaryeri ilçesinde yapılacak tüm çalışmalarda yanlarında olacaklarını söz verdi.

Pazaryeri\'nde Yöresel Ürünlerin Geliştirilmesine Destek
16.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:47
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Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ceylin Naz Eryılmaz'ın "TÜBİTAK 2204-A" projesi çerçevesinde Pazaryeri'nin yöresel katma değerli ürünlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmasına Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den tam destek geldi.

Oluşturulan proje detaylarında planlanan araştırmaların şerbetçiotu tarımı, şerbetçiotu üzerine ürün araştırmaları ve çeşitli laboratuvar çalışmaları yer alırken, çömlekçiliği ve yöresel katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Pazaryeri, Bilecik'in Turizm - Kültür Merkezi haline dönüştürmesi amaçlanıyor.

"Gençlerimizin ufuk açıcı çalışmalarında her zaman destekçileriyiz"

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Emrah Urhan ve Müdür Yardımcısı Kübra Bilik Demirel, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. "TÜBİTAK 2204-A Araştırma" projelerinde sunulması hedeflenen çalışmaya belediyemiz tam destek vermekte diyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Gençlerimizin ufuk açıcı çalışmalarında her zaman destekçileriyiz. Hele ki güzel ilçemizin bir adım daha ileriye gitmesi için bilimle harmanlanan, eğitimle şekillenen çalışmalar bizi daha da mutlu eder" ifadesinde bulunurken, Başkan Tekin, Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ederek Pazaryeri ilçesinde yapılacak tüm çalışmalarda yanlarında olacağı sözünü verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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