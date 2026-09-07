Pazaryeri'nin Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Pazaryeri'nin Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Pazaryeri\'nin Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Tören Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program kapsamında Yenimahalle'den ilçe merkezine kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe mehteran ekibi eşlik etti. Kortej, güzergah boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlçe meydanındaki program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Zeybek ve kılıç-kalkan ekiplerinin gösterileri vatandaşlardan alkış alırken, mehteran ekibinin seslendirdiği marşlar meydandaki coşkuyu artırdı. Programda İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafından şehitler ve vatan uğruna mücadele eden kahramanlar için dua edildi. Selaların da verildiği programda kurban kesimi gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bugün, tarih sayfalarına altın harflerle yazılmış, bu toprakların en gururlu, en şerefli günlerinden biri. Pazaryeri'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. El ele vererek Pazaryeri'mizi hak ettiği geleceğe taşıyoruz. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Kutlamalarda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Pazaryeri'nin kurtuluşunda fedakarlık gösteren tüm kahramanlar, şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri'nin Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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