Pazaryeri OSB'de 600 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması incelendi - Son Dakika
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Pazaryeri OSB'de 600 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması incelendi

Pazaryeri OSB\'de 600 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması incelendi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki OSB'de 17 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki imar yolunda sürdürülen sıcak asfalt çalışması yerinde incelendi. Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, çalışmanın ilçenin sanayi altyapısına ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen sıcak asfalt çalışmaları yerinde incelendi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Pazaryeri OSB'de bulunan 17 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki imar yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmayla birlikte OSB'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, "Pazaryeri Organize Sanayi Bölgemizde gerçekleştirilen bu çalışmanın ilçemizin sanayi altyapısına ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yapılan yatırımın ilçemize, sanayicilerimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri OSB'de 600 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması incelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazaryeri OSB'de 600 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması incelendi - Son Dakika
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