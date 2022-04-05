Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı

05.04.2022 11:09
Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı

Bilecik'in turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı.

Bilecik'in turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı.

Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmalarına başladı. Asfaltlama çalışmaları için uygun hava koşullarını bekleyen ekipler 200 ton asfalt çalışması gerçekleştirecek.

Yapılan çalışmaları yerine inceleyen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile birlikte çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Asfalt makinasının direksiyonuna oturan Vali Kızılkaya, Pelitözü Göleti'nin yaz aylarına hazırlanacağını bildirdi.

Öte yandan asfaltlama çalışmasının yanı sıra haşerelere karşı ilaçlama ve eğlence alanında iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirileceği bilgisini veren Vali Kızılkaya engellilere ve ailelerine bir müjde de bulunarak, engelliler için oyun alanı yapılacağını ifade etti. - BİLECİK

Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı
Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı
Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı

YORUMLAR
500
Bilecik'in turizm potansiyelini arttırmak için 'İl Tanıtım ve Geliştirme Yönetim Kurulu' toplantısı yapıldı Bilecik'in turizm potansiyelini arttırmak için 'İl Tanıtım ve Geliştirme Yönetim Kurulu' toplantısı yapıldı İl Başkanı Yıldırım, Başkan Sever ile bir araya geldi İl Başkanı Yıldırım, Başkan Sever ile bir araya geldi

AK Parti, Pelitözü, Bilecik, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:59 5 Nisan günü dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor
10:56 LPG oto gaza 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak
10:48 Toprağın kayması sonucu kamyon 50 metre uçurumdan yuvarlandı! Sürücü sıkışarak hayatını kaybetti
10:48 Akıllara zarar yorum: Cem Küçük'e göre 7 milyon kişi Bergen filmini izlediyse, Türkiye'de enflasyon yok!
10:46 İBB Başkanı İmamoğlu "Kendinize kaç verirsiniz?" sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement