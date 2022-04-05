Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı - Son Dakika

Bilecik'in turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmaları başladı.

Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla Pelitözü Gölpark'ta asfaltlama çalışmalarına başladı. Asfaltlama çalışmaları için uygun hava koşullarını bekleyen ekipler 200 ton asfalt çalışması gerçekleştirecek.

Yapılan çalışmaları yerine inceleyen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile birlikte çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Asfalt makinasının direksiyonuna oturan Vali Kızılkaya, Pelitözü Göleti'nin yaz aylarına hazırlanacağını bildirdi.

Öte yandan asfaltlama çalışmasının yanı sıra haşerelere karşı ilaçlama ve eğlence alanında iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirileceği bilgisini veren Vali Kızılkaya engellilere ve ailelerine bir müjde de bulunarak, engelliler için oyun alanı yapılacağını ifade etti. - BİLECİK