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Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 şehit - Son Dakika
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Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 şehit

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucunda Kahramanmaraş'a 2 şehit ateşi düştü. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehitlerden ikisi Kahramanmaraşlıydı. Şehitlerin baba ocakları Türk bayraklarıyla donatıldı.

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 şehit
13.01.2024 - 01:22,
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Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Kahramanmaraş'a 2 şehit ateşi düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. 6 şehit askerden ikisinin Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in baba ocağına acı haberi askeri yetkililer verdi.

Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kahramanmaraşlı iki şehidin bekar olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 şehit - Son Dakika
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