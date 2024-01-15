 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Karaman'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Karaman'da anıldı

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker, Karaman'daki okullarda düzenlenen anma programıyla anıldı. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk Bayrağı göndere çekildi. Şehitler için dua edildiği anma programına Karaman Valisi, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer de katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler Karaman\'da anıldı
15.01.2024 - 12:44,
Abone Ol

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker, tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'daki okullarda da anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Ocak tarihinde şehit olan 9 asker için Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Lisesi'nde bir anma programı düzenlendi. Düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak, Türk Bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Anma programına, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ile daire müdürleri de katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karaman Valiliği, Karaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Karaman'da anıldı - Son Dakika


13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:44 2023 Yılı Aralık Ayında Merkezi Yönetim Bütçesi 842 Milyar TL Açık Verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:08:08. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Karaman'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement