Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı - Son Dakika
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Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı

09.04.2022 00:45
Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı

Adıyaman'da, bir ahır pencere korkuluklarına sıkışan sokak köpeğini AFAD ekipleri kurtardı.

Adıyaman'da, bir ahır pencere korkuluklarına sıkışan sokak köpeğini AFAD ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkeze bağlı Tekpınar Köyünde Ali Küçükdoğan'a ait ahırın pencere korkulukları arasından geçmek isteyen bir sokak köpeği demir korkuluk arasında sıkıştı. Sokak köpeğini fark eden vatandaşlar köpeği bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca durumu AFAD ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan köpek daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı
Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı

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Adıyaman'da başı pencerenin korkuluğuna sıkışan köpek kurtarıldı Adıyaman'da başı pencerenin korkuluğuna sıkışan köpek kurtarıldı

Adıyaman, Köpek, Ahır, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı - Son Dakika
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