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Pencereden düşen genç yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de 19 yaşındaki genç, 1. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Furkan Y., 3 katlı binanın 1. katında yaşadıkları dairenin penceresinden aşağıya düştü. Yaklaşık 4 metrelik yükseklikten zemine düşen genci gören annesi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yürümekte güçlük çeken ve omuriliğinde ağrı duyan Furkan Y.'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.