Pendik Belediyesi ekipleri Balıkesir’deki orman yangınına müdahale ediyor

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) ekipleri ve destek araçları, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen orman yangınının soğutma çalışmalarına destek vermek amacıyla akşam saatlerinde bölgeye sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Pendik Belediyesi, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale eden ekiplere destek sağlamak üzere harekete geçti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in talimatıyla bölgeye 2 Arama Kurtarma (PEAK) aracı ile 2 arazöz gönderildi. Yangın bölgesine intikal eden ekipler, sahadaki koordinasyon birimleriyle iş birliği içinde hareket ediyor. Ekipler, yangının yeniden baş göstermesini önlemek amacıyla yürütülen soğutma çalışmalarına katkı sunuyor.