Pendik Belediyesi'nden Emeklilere Özel İftar İndirimi - Son Dakika
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Pendik Belediyesi'nden Emeklilere Özel İftar İndirimi

Pendik Belediyesi\'nden Emeklilere Özel İftar İndirimi

Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca emeklilere yönelik yüzde 50 indirimli iftar kampanyası başlattı. Emekliler, belediyeye bağlı sosyal tesislerde indirimli iftar menülerinden faydalanabilecek.

27.02.2025 10:24  Güncelleme: 10:29
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Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçede yaşayan emeklilere özel iftar kampanyası başlattı. Belediye'ye bağlı 4 sosyal tesiste emekliler ve bir misafiri iftar menülerinden yüzde 50 indirimle faydalanabilecek. Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Pendik Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak emeklilere yönelik iftar indirimi kampanyası başlattı. İlçedeki sosyal tesislerde uygulanacak olan bu kampanya kapsamında emekliler ve yanlarında getirecekleri bir misafirle birlikte iftar menülerinden yüzde 50 indirimli faydalanabilecek. Kampanya; PenCR Sahil, PenCR Hayaltepe, PenCR Koru ve Güzelyalı Sosyal Tesisleri'nde geçerli olacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek indirimli iftar uygulamasıyla özellikle emekli vatandaşların bütçelerine destek olunması ve Ramazan'ın birlik beraberlik ruhuna katkı sağlanması amaçlanıyor. Emekli vatandaşlar, sosyal tesislere giderek veya online rezervasyon yaparak iftar menülerinden indirimli olarak yararlanabilecek.

"Emekli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Konuyla ilgili konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik Belediyesi olarak emekli vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik Belediyesi'nden Emeklilere Özel İftar İndirimi - Son Dakika

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