Pendik Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Destek - Son Dakika
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Pendik Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Destek

Pendik Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Destek

Pendik Belediyesi, 'Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması' kapsamında 5 bin 601 üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciye 10 bin TL eğitim desteği sağladı. Belediye Başkanı Ahmet Cin, desteklerin hesaplara yatırıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

23.10.2024 16:19  Güncelleme: 16:22
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Pendik Belediyesi, Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması kapsamında Pendik'te ikamet eden, üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerin hesabına 10 bin TL'lik eğitim desteğini yatırdı. Haberi gençlere sosyal medya üzerinden duyuran Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik Belediyesi olarak bu yıl da üniversite kayıt desteğimizi açıklamıştık. Başvuru formunu doldurdunuz, bilgilerinizi gönderdiniz. Bilgi kontrollerini yaptık, süreci sonuçlandırdık. 10 bin TL'lik eğitim desteğinizi hesaplara yatırdık. Hayırlı olsun" dedi.

"Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması"na bu yıl da devam eden Pendik Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin hesaplarına 10 bin TL'lik eğitim desteğini yatırdı. Bu yıl 4. kez gerçekleşen uygulama kapsamında 5 bin 601 öğrenci destekten faydalanma hakkı kazandı. 10 bin TL'lik eğitim desteği bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yattı.

Haberi gençlere sosyal medya üzerinden duyuran Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik'te yaşayan, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran sevgili gençler, akıl ve alın teri dökerek ailenizi ve hepimizi mutlu ettiniz. Dönem başladı, okulunuza başladınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Pendik Belediyesi olarak bu yıl da üniversite kayıt desteğimizi açıklamıştık. Başvuru formunu doldurdunuz, bilgilerinizi gönderdiniz. Bilgi kontrollerini yaptık, süreci sonuçlandırdık. 10 bin TL'lik eğitim desteğinizi hesaplara yatırdık. Hayırlı olsun. Sizinle Pendik çok güzel. Hepinizi çok seviyoruz. Güle güle harcayın." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Destek - Son Dakika

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