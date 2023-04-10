Pendik'te, internetten 7 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan eşek ilgi odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te, internetten 7 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan eşek ilgi odağı oldu

10.04.2023 13:23

Pendik'te, internetten 7 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan eşek ilgi odağı oldu Satılık eşek ilanını görenler "ekspertiz raporu var mı" diye soruyor Pendik'te çiftlikte yaşayan 'Uysal' lakaplı 3 yaşındaki eşek, sahibi tarafından internetten 7 bin 500 TL'ye satışa çıkarılınca fenomen haline geldi.

Pendik'te, internetten 7 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan eşek ilgi odağı oldu

Satılık eşek ilanını görenler "ekspertiz raporu var mı" diye soruyor

İSTANBUL - Pendik'te çiftlikte yaşayan 'Uysal' lakaplı 3 yaşındaki eşek, sahibi tarafından internetten 7 bin 500 TL'ye satışa çıkarılınca fenomen haline geldi. İnternet üzerinden eşeğini satışa çıkaran satıcı, kimi vatandaşların kendisine 'ekspertiz raporu var mı, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker' gibi sorular yönelttiğini belirtti.

Pendik'in Kurtdoğmuş Köyünde çiftliği bulunan Murat Saraç, yaklaşık 1 yıldır çiftliğinde beslediği, 'Gürbüz' ve 'Uysal' isimleri ile seslendiği eşeğini bir internet sitesi üzerinden 7 bin 500 TL'ye satışa çıkardı. Genellikle ev ve araç satışı için kullanılan sitede eşek ilanını görenlerin ilgisi ile Uysal eşek fenomen haline geldi. Satıcı Murat Saraç, sitede satılık eşek ilanını görenlerin kendisine 'kaç model, kazası var mı, otomobil ile takas olur mu, banka kredisine uygun mu, ekspertiz raporu var mı, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker? gibi sorular sormasıyla ilginç diyaloglar yaşadığını belirtti.

"Uysal eşeğim fenomen oldu"

Murat Saraç, "Çiftlikteki diğer hayvanlarla iyi anlaşamıyor. Hayvanlar yanına gelince onları istemiyor. Özgürce ona istediği hayatı yaşatıyorum. Kafes ortamında yaşadığı için ilgimi çekmişti, ondan dolayı gidip satın aldım. Birkaç yarası vardı tedavi ettim. Şu an sağlıklı. İlan verdim sosyal medyada. Diğer eşeklerin fiyatının 3 katını yazdım ki gerçekten bakabilecek kişiye ulaşabilmek için. Eşeğim istemeden fenomen oldu. Yazanlar 'ekspertiz raporu var mı?, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker?' gibi sorular soruyor. Komedi oldu. Bundan dolayı memnunuz. İsmi Gürbüz, ilanda başlık olarak Uysal yazdık. Saldırması tepmesi yok ondan dolayı Uysal yazdık. Gerçek bakacak kişiyi, bulunca o ücret çok söz konusu değil. İlanlara baktığımda genelde İstanbul dışında olan yerlerde eşek ilanları var. Bir tane de İstanbul'da olsa talep olur mu diye düşündüm. Böyle bir ilan hazırladım. Sonrasında fenomen oldu. Uysal eşeğim fenomen oldu" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi ikinci kez reddedildi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi ikinci kez reddedildi İstanbul'dan 'Satılık eşek' ilanı girildi! Olay kadar istediği fiyat da enteresan İstanbul'dan 'Satılık eşek' ilanı girildi! Olay kadar istediği fiyat da enteresan AK Parti'nin İstanbul 2. ve 3. bölge seçim koordinasyon merkezleri açıldı AK Parti'nin İstanbul 2. ve 3. bölge seçim koordinasyon merkezleri açıldı

İstanbul, Pendik, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik'te, internetten 7 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan eşek ilgi odağı oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Son Dakika! Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, TSK'ya teslim edildi
15:03 Bu gece yarısından itibaren motorine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor
14:54 İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı 11 yaşına bastı! Son haliyle annesinin boyuna yaklaştı
14:52 Dünya dev maçta yaşananları konuşuyor! Yıldız futbolcuya dirsek atan hakeme soruşturma açıldı
14:51 HDP'li vekilden skandal sözler: Öcalan'ı 15 Mayıs'ta özgürlüğüne kavuşturacağız
12:59 2 aylık bebeğinin öldüğünü 1 hafta sonra fark eden annenin ifadesi ortaya çıktı: Bir haftadır uyuyor zannediyordum
14:34 Mahmut Tuncer'in oğlu AK Parti'den milletvekili adayı seçildi
14:32 Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in aday gösterilmesine ilişkin tepkilere CHP'den ilk yanıt
14:17 Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi ikinci kez reddedildi
14:15 Bakan Çavuşoğlu, "Messi mi Ronaldo mu?" diye soran turisti verdiği cevapla fena ters köşe yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2023 15:25:49. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te, internetten 7 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan eşek ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement