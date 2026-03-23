Pendik\'te ara tatil sonrası ilk ders zili bayram coşkusuyla çaldı

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle birlikte Pendik'te öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Okullarda ilk gün, bayramlaşma programlarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Pendik'te bulunan Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler, ders öncesinde birbirleriyle bayramlaşarak hediyeler takdim etti. Etkinlikte samimi anlar yaşanırken, öğrenci ve veliler bayram sevincini birlikte paylaştı. Programa Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Nuri Tüzel ile Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın da katıldı. Protokol üyeleri öğrencilerle sohbet ederek bayramlarını kutladı, veli ve öğretmenler ile bayramlaşarak bayramlarını kutladı.

Okul yönetimi tarafından velilere de hediyeler takdim edilirken, program birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - İSTANBUL