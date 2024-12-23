Penta ve Adobe\'dan FY25 Kick-Off Etkinliği

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Penta Teknoloji, dünyanın önde gelen yazılım üreticilerinden Adobe ile birlikte düzenlediği FY25 Kick-Off etkinliğinde çözüm sağlayıcı iş ortakları ile bir araya geldi. Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "Adobe'nin üretici sektörlerde yenilikçiliği teşvik eden ve iş süreçlerini dönüştüren çözümlerini görmek, bizi daha ileri hedeflere ve sektörde fark oluşturan projelere yönlendiriyor" dedi.

Penta Teknoloji ile dünyanın en büyük özgün tasarım ve belge akışı yazılımları üreticilerinden Adobe ile "Birlikte Dönüşüm, Birlikte Başarı" mottosuyla "FY25 Kick-Off" etkinliğini düzenledi. Adobe'nin 2024 yılı değerlendirmesinin ve 2025 önceliklerinin detaylıca ele alındığı sunumlar etkinlik kapsamındaki toplantıların ana gündem maddeleri olurken katılımcılar aynı zamanda özgün yazılımlar, yapay zeka destekli araçlar ve dijital iş süreçlerini optimize eden yenilikçi çözümler hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldular. Adobe İş Geliştirme Müdürü Joe Karkour'un katılımcılarla Adobe'nin kanal önceliklerini ve stratejilerini paylaştığı etkinlikte FY24 döneminin başarılı iş ortakları da ödüllendirildi. Penta Teknoloji'nin düzenlediği takım olma atölyesi ise iş ortakları ile kurduğu güçlü iş birliğini pekiştirmesine imkan sağladı. ASUS, Logitech ve WACOM tarafından gerçekleştirilen üretici aktiviteler katılımcılardan yoğun ilgi görürken, "Adobe ile Dönüşüm Yolculuğu Panel Oturumu"nda ise sektör deneyimlerinin ve dönüşüm hikayelerinin paylaşıldığı birçok konu gündeme getirildi. Bu iş birliğinin sektör paydaşları için ortaya çıkaracağı potansiyelin de masaya yatırıldığı etkinlikte 100'den fazla katılımcı yer aldı.

"Adobe'yle iş birliğimiz, dijital dönüşüm çözümlerine yenilikçi bakışımızı gösteriyor"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, teknoloji dünyasının öncü markalarıyla uzun yıllardır iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Penta Teknoloji'nin sektördeki konumunun bu iş birlikleriyle daha da kalıcı hale geldiği belirtti. Erünsal, "Adobe ile kurduğumuz stratejik ortaklık; teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm çözümlerine yönelik yenilikçi bakışımızın bir göstergesi. Penta Teknoloji'nin geniş iş ortağı ağı ve güçlü dağıtım kanallarıyla buluşturduğu Adobe'nin üretici çözümleri sektördeki müşterilerimize benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu iş birliğinin, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna inovasyon, erişilebilirlik ve verimlilik alanlarında yepyeni fırsat pencereleri açacağına inanıyoruz. Katma değerli hizmetlerimiz, güçlü insan kaynağımız ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızla sektörümüzde öne çıkarken iş ortaklarımızı ileri taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL