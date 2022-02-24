PERDİS toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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PERDİS toplantısı düzenlendi

24.02.2022 09:13
PERDİS toplantısı düzenlendi

Erzincan'da Performans Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PERDİS) toplantısı yapıldı.

Erzincan'da Performans Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PERDİS) toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan PERDİS projesi kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı kentte ki kuruluşlar tarafından 2021 yılında yapılan ana faaliyetler, çalışma planında yer alan konular, kurumsal kapasite ve vatandaş memnuniyeti konuları görüşüldü.

Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Kaymakam Adayı Ayşegül Yıldırım ve ilgili birim müdürleri katıldı.

2021 yılında eksiklik ve noksanlık tespit edilen alanlarda gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Vali Makas, özellikle vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi. - ERZİNCAN

PERDİS toplantısı düzenlendi

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İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel PERDİS toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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