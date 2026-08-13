Perseid Meteor Yağmuru Bandırma'da Gözlemlendi - Son Dakika
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Perseid Meteor Yağmuru Bandırma'da Gözlemlendi

Perseid Meteor Yağmuru Bandırma\'da Gözlemlendi
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Bandırma'da Dutliman Mahallesi'nde gökyüzü meraklıları, Perseid meteor yağmurunu izledi.

Her yıl ağustos ayında gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, Bandırma'da da gökyüzü meraklıları tarafından gözlemlendi. Kent merkezinin ışıklarından uzak Dutliman Mahallesi'ne gelen vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünde beliren meteor izlerini takip etti.

Dünya'nın, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların bulunduğu bölgeden geçmesiyle meydana gelen Perseid meteor yağmuru, ağustos ayında en yoğun dönemlerinden birine ulaştı.

Bandırma'da ışık kirliliğinin az olduğu Dutliman Mahallesi'ne gelen gökyüzü meraklıları, meteor yağmurunu çıplak gözle izlerken, bazı meteorlar fotoğraf makineleriyle de görüntülendi.

Perseid meteor yağmuru, meteorların gökyüzünde çıkıyormuş gibi göründüğü Perseus takımyıldızından adını alıyor. Meteorlar, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından geride kalan küçük parçacıkların Dünya atmosferine yüksek hızla girmesi ve sürtünme nedeniyle yanması sonucu oluşuyor.

Gece boyunca gözlem yapan vatandaşlar, gökyüzündeki meteor geçişlerini takip ederek bu görsel şöleni fotoğraflamaya çalıştı. Dutliman Mahallesi'ndeki gözlem, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Perseid Meteor Yağmuru Bandırma'da Gözlemlendi - Son Dakika

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