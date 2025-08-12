Perseid Meteor Yağmuru İçin Düzce\'de Özel Etkinlik Hazırlandı

Gökbilim meraklılarının her yıl heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru, bu gece en yüksek yoğunluğuna ulaşarak gökyüzünde unutulmaz bir manzara sunacak. Düzce Belediyesi de bu geceye özel etkinlik hazırladı.
Uzmanlar, bu gece saatte 150'ye varan sayıda meteor geçişinin gözlemlenmesini beklediklerini bildirdi. Doğa olayını vatandaşlar için fırsata dönüştüren Düzce Belediyesi de özel bir etkinlik hazırladı. Gökyüzü meraklıları, şehir ışıklarının etkisinden arındırılmış bir bölge olan Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı'nda düzenlenecek kamp etkinliğinde bir araya gelecek. - DÜZCE
