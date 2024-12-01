Perşembe\'de 5. Hamsi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Ordu'nun 'Sakin Şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde 5'incisi düzenlenen, binlerce vatandaşın katıldığı ve yaklaşık 10 ton hamsinin tüketildiği geleneksel hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi'nin ortaklaşa organize ettiği ve bu yıl 5'incisi düzenlenen hamsi festivali vatandaşların akınına uğradı. Güneşli havanın da etkisiyle hamsi ızgara, pancar çorbası, cevizli helva gibi yiyeceklerin ikram edildiği festivale ilçe dışından da çok sayıda vatandaş geldi. Festival geçmiş yıllarda organize edilen etkinliklere rekor katılıma ulaşırken, farklı ilçelerden de misafirleri ağırlandı. Yaklaşık 10 ton hamsinin saatler içerisinde tüketildiği festivalde vatandaşlar yöresel sanatçıların şarkı ve türkülerine eşlik edip, kimi zaman oyun oynayarak, renkli görüntüler oluşturdu.

"Çok güzel bir festival, 10 ton hamsi ikram ediliyor"

Festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı güzel noktalarından birisi olduğunu söyledi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivalin yoğun bir katılım ile gerçekleştiğini kaydeden Güler, "Güzel bir organizasyon oluyor, deniz ve hamsi ile buluşan vatandaşlarımız güzel bir festivali yaşıyor. Hamsinin yanı sıra kendi mahalli yemeklerimiz de ikram ediliyor. Burada yaklaşık 10 ton hamsi ayıklandı ve pişiriliyor. Bunu şuanda halkımız büyük bir katılım ile zevkle yiyorlar" dedi.

"Farklı il ve ilçelerden de katılım var"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise, farklı illerden ve ilçelerden de katılımların olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 10 ton hamsimizi bugün misafirlerimiz ikram ediyoruz. Sadece hamsi değil, pancar çorbası, mısır ekmeği ve cevizli helva ikramlarımız oluyor. Festivalde çeşitli etkinliklerimiz de oluyor. havanın güneşli olması da ayrıca güzel bir fırsat oldu. Bu etkinlik her yıl Perşembe ilçemizden bekleniyor, burası balıkçılığın merkezi olunca ev sahipliği de bize düşüyor. Biz de bu ev sahipliğini milletimiz ile birlikte yapmaktan gayet memnunuz" ifadelerine yer verdi.

Festivale katılan vatandaşlar ise güneşli hava ve ızgarada pişen hamsinin tadını çıkarttıklarını söylediler.

Festivalde ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunuldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de festival alanında denizde çeşitli gösteriler yaptı. - ORDU