Perşembe\'de Hamsi Şenliği Düzenlendi

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde hamsi şenliği düzenlendi. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe'ye yeni dönemde de yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ilçe ziyaretleri devam ediyor. Perşembe ilçesini ziyaret eden Başkan Güler, Kırlı Mahallesi'nde düzenlenen hamsi şenliğine katıldı. Şenlikte ızgaralarda pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçede önemli alt ve üstyapı yatırımlarını tamamlandıklarını belirterek, planlanan projelerle ilçeyi daha da modern hale getireceklerini belirtti.

Hamsi şenliğinin Perşembe halkı için dostluk ve birlik getireceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, "Perşembe'mizin en önemli mahallelerinden olan Kırlı'da olmaktan memnuniyet duydum. Kırlı daha önce beldeydi. Ancak Ordu'nun büyükşehir olmasından sonra belde statüsünden çıkartılarak mahalle oldu, aldığı hizmet 10 kat arttı. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak buraya tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. İnşallah yeni dönemde mahallemize kapalı bir düğün salonu yapacağız. Bunun haricinde üstü açık olan spor tesisinin üstünü kapatacağız. Bunlar yetmez, mahallemizde yol ve içme suyu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz sizleri seviyoruz. Sizlerden aldığımız enerji ve destek ile yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bugün burada olmaktan sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duydum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen şenlikte konuşan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ilçemize her zaman desteği olmuştur. Bugün de burada bizlerin yanında olması bizi mutlu etti. İlçemizde yapılan ve projelendirilen yatırımlarımıza ara verilmeden devam edecek ve Kırlı Mahallemiz daha çok hizmet alacaktır" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, şenliğe katılan vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve talepleri de not aldı. - ORDU