 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Perşembe'de Hamsi Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Perşembe'de Hamsi Şenliği Düzenlendi

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde düzenlenen hamsi şenliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemde de yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Güler, ilçede tamamlanan alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra planlanan projelerle ilçeyi daha da modern hale getireceklerini belirtti. Şenlikte konuşan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in ilçeye olan desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Perşembe\'de Hamsi Şenliği Düzenlendi
01.01.2024 - 17:16,
Abone Ol

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde hamsi şenliği düzenlendi. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe'ye yeni dönemde de yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ilçe ziyaretleri devam ediyor. Perşembe ilçesini ziyaret eden Başkan Güler, Kırlı Mahallesi'nde düzenlenen hamsi şenliğine katıldı. Şenlikte ızgaralarda pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçede önemli alt ve üstyapı yatırımlarını tamamlandıklarını belirterek, planlanan projelerle ilçeyi daha da modern hale getireceklerini belirtti.

Hamsi şenliğinin Perşembe halkı için dostluk ve birlik getireceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, "Perşembe'mizin en önemli mahallelerinden olan Kırlı'da olmaktan memnuniyet duydum. Kırlı daha önce beldeydi. Ancak Ordu'nun büyükşehir olmasından sonra belde statüsünden çıkartılarak mahalle oldu, aldığı hizmet 10 kat arttı. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak buraya tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. İnşallah yeni dönemde mahallemize kapalı bir düğün salonu yapacağız. Bunun haricinde üstü açık olan spor tesisinin üstünü kapatacağız. Bunlar yetmez, mahallemizde yol ve içme suyu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz sizleri seviyoruz. Sizlerden aldığımız enerji ve destek ile yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bugün burada olmaktan sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duydum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen şenlikte konuşan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ilçemize her zaman desteği olmuştur. Bugün de burada bizlerin yanında olması bizi mutlu etti. İlçemizde yapılan ve projelendirilen yatırımlarımıza ara verilmeden devam edecek ve Kırlı Mahallemiz daha çok hizmet alacaktır" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, şenliğe katılan vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve talepleri de not aldı. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Hilmi Güler, Perşembe, Kırlı, Ordu, Etkinlikler, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Perşembe'de Hamsi Şenliği Düzenlendi - Son Dakika


17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40
Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14
Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı

Son Dakika
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14 Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 18:14:37. #1.11#
SON DAKİKA: Perşembe'de Hamsi Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement