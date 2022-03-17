Personellere teşekkür plaketi verildi - Son Dakika
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Personellere teşekkür plaketi verildi

17.03.2022 11:23
Personellere teşekkür plaketi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2021 yılı içerisinde vefa sosyal destek ekipleri için çağrıları karşılayan kurum personellerine teşekkür plaketi verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2021 yılı içerisinde vefa sosyal destek ekipleri için çağrıları karşılayan kurum personellerine teşekkür plaketi verildi.

2021 yılı içerisinde Korona virüs salgınında sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan vefa sosyal destek ekiplerine gelen çağrıları karşılamak için başka kurumlardan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne görevlendirilen personellerin görev süresi sona erdi. Kurumlarına geri dönen Necla Çalışkan, Güler Gül Kudal, Yunus Atasever ve Eda İşlek'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. - DÜZCE

Personellere teşekkür plaketi verildi
Personellere teşekkür plaketi verildi
Personellere teşekkür plaketi verildi
Personellere teşekkür plaketi verildi
Personellere teşekkür plaketi verildi

YORUMLAR
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112 Acil Çağrı, Koronavirüs, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Personellere teşekkür plaketi verildi - Son Dakika


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