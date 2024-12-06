Peru'da Elektrik Kutusu Patladı, Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Peru'da Elektrik Kutusu Patladı, Kadın Yaralandı

Lima'da bir kadının yürüdüğü sırada elektrik kutusu patladı, kadın yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

06.12.2024 15:30
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Peru'da kaldırımında yürüyen kadının adım attığı anda elektrik kutusunun bomba gibi patlaması sonucu yaralanan kadın ölümden döndü.

Peru'nun başkenti Lima'da kaldırımda yürüyen kadın ölümden döndü. Adı açıklanmayan kadın, adımını attığı anda kaldırımdaki elektrik kutusu şiddetli bir şekilde patladı. Korkuya neden olan anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Elektrik kutusunun bomba gibi patlamasının ardından oluşan boşluğa düşen kadın, çevrede bulunan asker tarafından kurtarıldı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. - LİMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Peru'da Elektrik Kutusu Patladı, Kadın Yaralandı - Son Dakika

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