Peşindeki polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 38 bin lira para cezası - Son Dakika
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Peşindeki polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 38 bin lira para cezası

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Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini takip eden motorize polisin üzerine motosikletini süren sürücüye 38 bin 968 lira para cezası uygulandı. Olay, 26 Nisan günü Alanya çevreyolunda meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polisin sürücüyü takibi ve sürücünün trafik polisinin üzerine hamle yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.

29.04.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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Peşindeki polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 38 bin lira para cezası

Görüntüler tepki toplamıştı, yaptığı cezasız kalmadı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini takip eden motorize polisin üzerine motosikletini süren sürücünün yaptığı yanına kalmadı. Sürücüye 38 bin 968 lira para cezası uygulandı.

Olay, 26 Nisan günü Alanya çevreyolunda meydana geldi. Çevreyolunda trafiği tehlikeye atacak şekilde seyreden bir motosiklet sürücüsünün peşine motosikletli trafik polisi takıldı. Trafik polisi motosikletli sürücüye yaklaşıp dur ihtarında bulundu. Motosikletli sürücü polisin ihtarını dikkate almayarak motosikleti polisin üzerine doğru sürdü. Trafik polisi ile motosiklet sürücüsü arasında metrelerce süren kovalamaca, yol ayrımında motosikletli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesiyle sona erdi.

Yapılan kontroller sonucunda yakalanan şahsa ehliyetsiz araç kullanmak, tescil plakasız araç kullanmak, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli şekilde birden fazla kez şerit değiştirme, kask takmamak ve dur ikazına uymamak maddelerinden toplam 38 bin 968 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik polisi ile motosikletli sürücünün kovalamaca anları ise o esnada yolda olan başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polisin sürücüyü takibi ve sürücünün trafik polisinin üzerine hamle yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.

Peşindeki polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 38 bin lira para cezası
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Peşindeki polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 38 bin lira para cezası - Son Dakika
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