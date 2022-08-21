Petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu - Son Dakika
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Petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu

21.08.2022 18:25

Petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "çizgili sırtlan" telef oldu.

Petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "çizgili sırtlan" telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Raman Dağı çevresinde hayvanlarını otlatmaya çıkartan çobanlar, petrol atıklarına saplanan sırtlanı görerek durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Batman itfaiye ekipleri çizgili sırtlanı mahsur kaldığı petrol atığından çıkarttı. Hareketsiz duran sırtlana bir süre kalp mesajı yaparak hayata döndürmeye çalışan ekipler, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen sırtlanı kurtaramadı. Bölgede aç kalan sırtlanın atıklara saplanan kirpileri yemek için petrol atığına girdiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Beşiri, Batman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu - Son Dakika
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