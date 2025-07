Petrol-İş Adıyaman\'da Karaman Yeniden Başkan

Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şubesi, 9.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. İki listenin yarıştığı genel kurulda, mevcut Başkan Mehmet Karaman, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şubesi 9. olağan genel kurulunu bir otelin salonunda gerçekleştirdi. Kongreye Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve beraberindeki heyet katıldı.

Divanın oluşmasından sonra, Genel Başkan Süleyman Akyüz, mevcut Başkan Mehmet Karaman ve başkanlığa aday olan Zeynal Eroğlu birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Her zaman işçinin emekçinin yanında olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Mehmet Karaman, "Biz hiçbir zaman arkadaşlarımız arasında ayrımcılık yapmadık. Her zaman işçi arkadaşlarımızın hak ve hukukunu savunduk. Her zaman dürüst ve şeffaf olduk, gizli, kapaklı işlerin içinde olmadık. Bu sendikayı nerden nereye getirdiğimizi herkes görüyor ve biliyor. Bundan sonrada aynı heyecan ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Bu seçimin sendikamıza, işçi kardeşlerime ve memleketimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. 123 delegenin oy kullandığı kurulda, mevcut başkan Mehmet Karaman 76 oy alarak yeniden başkan seçilirken Zeynal Eroğlu ise 47 oy aldı.

Bu sonuçla mevcut başkan Mehmet Karaman, yeniden Petrol- İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı seçildi. - ADIYAMAN