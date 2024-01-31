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Peynir zamlara direndi

SİİRT - Siirt'te kilogramı 250 TL'den satılan peynir, zamlara direnerek değişmedi.

Peynirin temel gıda maddelerinden biri olduğunu belirten Siirt esnafından Hasan Akgül, piyasada diğer ürünlere gelen zamlar gibi peynirde bir fiyat artışının yaşanmadığını dile getirdi. Akgül; "Geçen sene bu vakitlerde peyniri satmak için bulamıyorduk. Her aldığımız zaman 10 lira veya 20 lira daha üstüne koyup tekrardan yerini doldurabiliyorduk. Şimdi ise peynirin fiyatı durgundur, peynir fiyatı durmuş" dedi.

Geçen yılın fazla yağışlı geçmesinin peynirin bol olmasını sağladığını kaydeden Akgül, "Peynirin bol olması da yağışlardan kaynaklıdır. Bolluk ve bereketti geçen sene, Allah'a şükürler olsun. İnşallah bu senede bolluk bereket olur. İnsanlarımız peynir yesin zamlanmasın. Diğer ürünlere nazaran gerçekten peynir fiyatı yerinde duruyor. Enflasyon kesinlikle peyniri etkilemedi. Peynir fiyatları şu anda 250 liradır. Toptan fiyatı ise 220 ile 230 arasındadır" diye konuştu.