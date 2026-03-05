Pınar Sevim için Adalet Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pınar Sevim için Adalet Talebi

05.03.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Kadın Platformu, Pınar Sevim'in davası için basın açıklaması yaparak adalet istedi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Kadın Platformu tarafından 2024'te öldürülen "Pınar Sevim için adalet" talebiyle basın açıklaması yapıldı. Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi Kadın Sekreteri Figen Şen, yarınki karar duruşması öncesinde, "Kadınların yaşam hakkını savunmaktan, cezasızlık politikalarına karşı mücadele etmekten ve adalet talebimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Adıyaman Kadın Platformu üyeleri, Mimar Sinan Kültür Parkı güney kapısında bir araya gelerek 22 Şubat 2024'te öldürülen 28 yaşındaki sağlık çalışanı Pınar Sevim için adalet talebini yineledi. Pınar Sevim'in babası ve anneannesinin de hazır bulunduğu basın açıklaması sırasında "Koruma, aklama, failleri yargıla" ve "Pınar için adalet, herkes için adalet" sloganları atıldı.

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi Kadın Sekreteri Figen Şen tarafından okunan basın açıklamasında, Türkiye'de artan kadın cinayetlerinin münferit olmadığı vurgulanarak, cezasızlık politikaları ve koruma mekanizmalarının etkin işletilmemesinin failleri cesaretlendirdiği ifade edildi.

Figen Şen açıklamasında, kadın cinayetlerinin cezasızlık politikaları, devletin koruma mekanizmalarının yetersizliği ve siyasal tercihlerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Şen, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ve 6284 sayılı kanunun etkin biçimde uygulanmaması, kadınların şikayetlerinin ciddiye alınmaması, şiddetin olağanlaştırılması ve kadınların karakollardan ya da savcılıklardan geri gönderilmesi failleri cesaretlendiren bir zemin yaratmaktadır" dedi.

Koruma ve önleme mekanizmalarının işletilmemesinin kadınların defalarca başvurmalarına rağmen korunamamasına yol açtığını belirten Şen, şüpheli ölümler ve "intihar" iddialarıyla kapatılan dosyaların da kadınların yaşam hakkını görünmez kıldığını ifade etti. Şen, "Pınar Sevim 28 yaşında, neşe dolu bir sağlık çalışanıydı. O akşam eşiyle telefonda yaşadığı tartışmanın ardından tedavisi için taktığı serumu çıkararak, saçları ıslak ve ayağında terlikle evinden çıkarak kaçmaya çalıştı. Ancak fail tarafından yakalanarak darbedildi ve zorla bindirildiği araçta kendi silahıyla katledildi" dedi.

Failin eşe karşı kasten öldürme suçundan yalnızca üç ay tutuklu kaldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını belirten Şen, süreç boyunca Pınar Sevim'in intihar ettiği yönünde "bir senaryo oluşturulmaya çalışıldığını" savundu.

Şen, soruşturma sürecinde delillerin karartıldığı ve yalan beyanların ortaya çıktığını savunarak, yeni mahkeme heyetinin yaptığı keşif sonrası failin yeniden tutuklandığını ve cezaevine gönderildiğini hatırlattı.

Adıyaman Kadın Platformu açıklamasında, tüm kadın örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve kamuoyunun karar duruşmasını takip etmeye davet edildi.

Pınar Sevim davasının duruşması yarın saat 09.30'da Siverek Adliyesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pınar Sevim için Adalet Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
İsmail Kaani idam mı edildi İsmail Kaani idam mı edildi?
Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi Tapuda avukat sorumluluğu geliyor Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi! Tapuda avukat sorumluluğu geliyor
İşte İran’la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor İşte İran'la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerini paylaşıyor İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini paylaşıyor

09:46
Grasshopper Kadın Futbol Takımı’nın oyuncuları olay oldu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 09:55:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Pınar Sevim için Adalet Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.