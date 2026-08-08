Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika
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Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Yeni Parti’ye geçti

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Yeni Parti’ye geçti
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Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu. Yağan, partideki belirsizliği gerekçe gösterdi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek, Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, CHP'den istifa ederek, Yeni Parti'ye geçti. CHP'de son günlerde yaşananların partinin geleceği noktasında önemli bir belirsizlik oluşturduğunu dile getiren Yağan, şu ifadelere yer verdi:

"Pınarbaşı Belediye Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde son günlerde yaşananlar partimizin geleceği noktasında önemli bir belirsizlik oluşturmuştur. Bizler siyaseti makam için değil, milletimize hizmet etmek için yapan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu süreçte aldığımız karar; Pınarbaşı'mızın geleceği ve hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda alınmıştır. Bundan sonraki yolculuğumuza Yeni Parti çatısı altında, Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde; demokrasiye, halkın iradesine ve hizmet anlayışına bağlı kalarak devam edeceğiz. Tek gayemiz Pınarbaşı'mıza hizmet etmek, hemşehrilerimizin yanında olmaktır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika

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