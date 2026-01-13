Kaymakam Özderin, yapımı devam eden Pınarhisar tır parkını inceledi - Son Dakika
Kaymakam Özderin, yapımı devam eden Pınarhisar tır parkını inceledi

Kaymakam Özderin, yapımı devam eden Pınarhisar tır parkını inceledi
13.01.2026 16:28  Güncelleme: 16:33
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, tır parkı inşaatında incelemelerde bulundu. Proje, ağır tonajlı araç trafiğini düzenleyecek ve şehir içi trafiği azaltacak.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ile birlikte yapımı devam eden tır parkında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Özderin'e incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ile 11 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Özbinek eşlik etti. Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özderin, tır parkının tamamlanmasıyla birlikte ilçede ağır tonajlı araç trafiğinin daha düzenli hale geleceğini belirtti.

Kaymakam Özderin, projenin hem lojistik faaliyetlere katkı sağlayacağını hem de şehir içi trafik yükünü azaltacağını ifade ederek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Enver ÖZDERİN, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Özderin, yapımı devam eden Pınarhisar tır parkını inceledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kaymakam Özderin, yapımı devam eden Pınarhisar tır parkını inceledi - Son Dakika
