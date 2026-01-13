Kaymakam Özderin, yapımı devam eden Pınarhisar tır parkını inceledi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ile birlikte yapımı devam eden tır parkında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Özderin'e incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ile 11 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Özbinek eşlik etti. Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özderin, tır parkının tamamlanmasıyla birlikte ilçede ağır tonajlı araç trafiğinin daha düzenli hale geleceğini belirtti.

Kaymakam Özderin, projenin hem lojistik faaliyetlere katkı sağlayacağını hem de şehir içi trafik yükünü azaltacağını ifade ederek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. - KIRKLARELİ