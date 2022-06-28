Pişkin: "Adana, birinci derece deprem bölgesi" - Son Dakika
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Pişkin: "Adana, birinci derece deprem bölgesi"

28.06.2022 08:51
Pişkin: "Adana, birinci derece deprem bölgesi"

Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Adana Şube Başkanı Emin Pişkin, Adana'nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu belirterek, "Depremi durduramayız ama can ve mal kayıplarını önleyebiliriz" dedi.

Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Adana Şube Başkanı Emin Pişkin, Adana'nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu belirterek, "Depremi durduramayız ama can ve mal kayıplarını önleyebiliriz" dedi.

Başkan Pişkin, 1998 Ceyhan depreminin 24. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 6.3 büyüklüğündeki depremde 145 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 356 bina ve 30 iş yerinin tamamen yıkıldığını, 18 bin 395 binanın hasarlı oturulamaz, 555 binanın ise hasarlı kullanılamaz hale geldiğini, bin 026 iş yerinin de hasar gördüğünü hatırlattı.

Adana'nın birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını kaydeden Başkan Pişkin, şunları kaydetti:

"Depremleri durdurma şansımız yok, her zaman yaşanabilecek bu tabiat olaylarının mal ve can kaybına neden olmaması için, yapı-zemin ilişkisinin eksiksiz bir şekilde irdelenmesinin gerekliliği ve bu bağlamda jeofizik çalışmaların önemi ortadadır. Özellikle belediyelerin, yapı denetimlerin ve ilgili tüm kurumların bu konu üzerinde hassasiyetlerini arttırıp, deprem yönetmelikleri çerçevesinde yapılan çalışmaların eksiksizliğini sağlayabilmek için, deprem dalgalarının yapılar üzerine olan etkisini araştıran ve gerekli sismik parametreleri hesaplayan jeofizik mühendisliği alanından faydalanması gereklidir ve bünyelerine en az bir jeofizik mühendisi bulundurmaları kamu yararına olacaktır." - ADANA

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Kaynak: İHA

Deprem, Ceyhan, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pişkin: 'Adana, birinci derece deprem bölgesi' - Son Dakika

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