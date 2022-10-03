Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak

03.10.2022 09:21

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın duygulandıran vasiyeti, Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından yerine getirildi. Şehit Ataş'ın, "Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur." sözleri sonrası harekete geçen belediye başkanı Tollu, 7 yaşındaki ölsemi hastası Emine Sena Demirel'in tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına vasiyetini anlattı. Herkesi duygulandıran görüntüde şehit Ataş'ın, "Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" ifadeleri tüm Türkiye'yi harekete geçirdi.

"EMİNE'NİN TÜM MASRAFLARI KARŞILANACAK"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da duygu dolu videoyu izledikten sonra harekete geçti. Başkan Tollu, Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Türkiye'yi yasa boğan şehidin vasiyeti yerine getirildi! Emine'nin tüm masrafları karşılanacak

"MEHMETÇİĞİMİZİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Şehidin vasiyetini yerine getireceklerini ifade eden Tollu, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı da kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz. Karayakup Mahallemizde ikamet eden 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'imizin başta eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere yanında olacağız ve tüm masraflarını karşılayacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Elazığ haber! Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi Elazığ haber! Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi Şehidin Vasiyetine Şahan Gökbakar'dan Destek Şehidin Vasiyetine Şahan Gökbakar'dan Destek
Kaynak: İHA

Piyade, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:43 Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır
09:36 Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği! İzinsiz Arjantin'e gittiği öne sürülmüştü
09:33 Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi
09:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi: Büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir
09:21 Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak
09:14 Fiyat söylentileri sonrası yerli otomobil TOGG'dan açıklama geldi: Bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz
09:03 Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:55 ABD'den Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidine cevap: Rus askerlerini yok ederiz
05:21 Brezilya'da başkanlık seçiminde ilk turun galibi solcu aday Lula da Silva oldu
08:33 Damadın arkadaşları Müslüm Gürses çaldırdı! Merve Boluğur neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 10:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement