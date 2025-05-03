Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman, Manisa\'da Sonsuzluğa Uğurlandı

Şırnak'ta kalp krizi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman, memleketi Manisa'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uludere 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı Besta Motorlu Piyade Tabur Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman (45) dün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine gönderilen Karaduman için Koldere Mahallesi'nde de bugün cenaze töreni gerçekleştirildi. Karaduman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Koldere Merkez Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, askeri ve sivil erkan ile Karaduman ailesinin yakınları katıldı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaduman'ın naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. - MANİSA