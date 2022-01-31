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Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor - Son Dakika

Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor

31.01.2022 13:02
Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor

Piyasada çok fazla çeşidi bulunan bıttım sabunu hakkında konuşan sabuncu Nedim Yurtsever, popülaritesi artınca sahte veya kalitesiz çeşitlerin türediğini belirterek, "Kalitesiz veya içinde çok az bıttım yağı olan sabunlar bu isim altında satılıyor.

Piyasada çok fazla çeşidi bulunan bıttım sabunu hakkında konuşan sabuncu Nedim Yurtsever, popülaritesi artınca sahte veya kalitesiz çeşitlerin türediğini belirterek, "Kalitesiz veya içinde çok az bıttım yağı olan sabunlar bu isim altında satılıyor. Bunun sonucunda da dünyanın en güzel ve ülkemize özgü sabunumuz lekelenmiş oluyor" dedi.

Özellikle saçları beslediği ve sağlıklı bir görünüme kavuşturduğu için tercih edilen bıttım sabunu, son yıllarda oldukça revaçta. Eskişehir'de yıllardır sabunculukla uğraşan Nedim Yurtsever, popülerliğinin artmasıyla birlikte bıttım sabununun da kalitesiz ve sahtelerinin piyasaya sürüldüğünü söyledi. Gerçek bıttım sabununda yüksek miktarda bıttım bitkisinin yağının bulunduğunu belirten Yurtsever, bu sabunun renginin yeşil olduğunu kaydetti.

"Bıttım sabunu özellikle saç için kullanılıyor"

Yurtsever, bıttım bitkisinin bir nevi yabani Antep fıstığı olduğunu, dağ ve ormanlarda doğal ortamda yetiştiğini aktardı. Bıttım sabununun da bu bitkinin yağından yapıldığını ifade eden Yurtsever, "Saç konusunda en etkili sabundur. Bıttımın sabununun yanı sıra yağı da saça kullanılıyor. Bu yağ saça masaj yaparak uygulanıyor ve 20-30 dakika bekletiliyor. Ardından bıttım sabunu ile yıkanıyor. Yine egzama hastaları bu sabunu tercih ediyor. Faydasını görenler var" dedi.

"Kalitesiz ürün satanlar yüzünden ülkemize özgü bu sabun lekeleniyor"

Yaklaşık 22 yıldır bıttım sabununu tüm Türkiye'ye tanıtmak için çalıştıklarını anlatan Nedim Yurtsever, "Eskiden bıttımın yaygın olduğu yöre dışında Türkiye'de çok fazla kişi bu sabundan haberdar değildi. Son yıllarda bir patlama oldu. Böyle olunca da sahteleri kalitesizleri piyasaya düştü. Bıttımla alakası olmayan sabunlar bıttım diye satılıyor veya çok kalitesiz. İçinde çok az bıttım yağı olan sabunlar bu isim altında satılıyor. Bunlar da gerçek bıttım sabununun verdiği yararı sağlamadığı için sabunun sanki etkisiz olduğu izlenimi oluşuyor. Bunun sonucunda da bu tip kişiler yüzünden dünyanın en güzel ve ülkemize özgü sabunumuzu lekelemiş oluyoruz" diyerek tepki gösterdi.

"Ucuza satılan bıttım sabunlarında çok az miktarda bıttım bitkisi yağı bulunuyor"

Piyasada çok ucuz fiyata bıttım sabunları satıldığını, bu sabunun bu fiyatlara satılamayacağını dile getiren Yurtsever, "3-5 TL'ye satılan bıttım sabunları var. O fiyata satılan sabunlarda kesinlikle çok çok az miktarda bıttım yağı yer alır. Bir sabuna bıttım sabunu, defne sabunu, papatya sabunu diyebilmeniz için o sabunun en az belirli oranda o bitkinin yağını içermesi gerekir. O zaman o yağın özellikleri sabuna yansır. Siz o oranın altına düştüğünüz zaman o yağın hiçbir etkisi olmaz. Yağın sabun içindeki miktarı da fiyatı belirlemede rol oynuyor" diye konuştu.

"Yeşil olan bıttım, sarı olan küspesinden yapılan sabundur"

Hakiki bıttım sabununun renginin yeşil olduğunu söyleyen Yurtsever, "Bıttımın yağını çıkardığınız zaman geride kalan posadan, küspeden veya pirina dediğimiz artıklar da sabun yapılarak değerlendiriliyor. Bu güzel bir sabun haline geliyor. İyi bir temizlik sabunudur, kir çıkarma özelliği vardır. Ama o meşhur bıttım sabunu yağdan yapılan yeşil olandır. Genelde artıklardan yapılan sabunu hem ucuz olduğu hem de rengi vatandaşın dikkatini çektiği için bıttım diye piyasaya sürüyorlar. Bıttımın meşhur olduğu yöre halkı gerçek bıttım sabununun nasıl ayırt edildiğini bilir. Biz de renginden ayırt edebiliriz. Yeşil olan bıttım, sarı olan küspesinden yapılan sabundur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor
Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor
Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor
Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor
Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor
Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor

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Bıttım sabunu, Gaziantep, Eskişehir, Bıttım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Piyasada türeyen sahteleri bıttım sabununun imajını zedeliyor - Son Dakika
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