PKK Lideri Öcalan'ın Çağrısı İçin Halk Buluşmaları Van'da Devam Ediyor

(VAN) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısının toplumsallaştırılması amacıyla başlatılan "Barış ve Demokratik Toplum İçin Halk Buluşmaları" devam ediyor.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde bugün de Van'da da halk buluşması düzenlendi.

Van'da bir düğün salonunda yapılan buluşmada, İmralı heyetinde yer alan Avukat Faik Özgür Erol, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, DEM Parti İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, DEM MYK üyesi Derya Arslan ile DBP PM üyesi Hüseyin Özsoy konuştu.

Toplantı, basına kapalı yapıldı.