Plastiksiz Temmuz Buluşması - Son Dakika
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Plastiksiz Temmuz Buluşması

14.07.2026 18:30
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Üsküdar Harem Sahili'nde deniz temizliği etkinliği gerçekleştirildi, özel sporcular atık taşıdı.

Sıfır Atık Vakfı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) iş birliğiyle düzenlenen "Geleceğe İz Bırak: Plastiksiz Temmuz Buluşması" kapsamında Üsküdar Harem Sahili'nde deniz temizliği gerçekleştirildi. Etkinlikte dalgıçlar tarafından deniz tabanından çıkarılan plastik atıklar, özel sporcular tarafından kıyıya taşındı.

Plastik kirliliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı dalgıçlar Üsküdar Harem Sahili'nde deniz tabanında temizlik çalışması yaptı. Dalgıçlar tarafından çıkarılan plastik ve çeşitli atıklar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Down sendromlu ve otizmli milli sporcularına teslim edildi. Özel sporcular, deniz yüzeyinde teslim aldıkları atıkları kıyıya taşıyarak çevre temizliğine katkı sundu. Etkinlikte, denizlerin korunması ve plastik kullanımının azaltılmasının önemine dikkat çekilirken, çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık mesajları verildi.

Etkinlik kapsamında deniz dibinden büyük bir araba lastiği de çıkarılırken, etkinlik sonunda toplanan atıklar geri dönüşüm sürecine gönderilmek üzere ayrıştırıldı.

"2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor"

Etkinlikte konuşan Sıfır Atık Başkanı Samed Ağırbaş, "Bugün 'Geleceğe İz Bırak Plastiksiz Temmuz' buluşması vesilesiyle sadece çevremizi değil, aynı zamanda sağlığımızı ve geleceğimizi ilgilendiren çok önemli bir konu için bir aradayız. Bugün Türkiye Gençlik Vakfımız, federasyonlarımızla beraber bir farkındalık etkinliği için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor. Artık okyanuslarımızda yeni bir kıtadan bahsediyoruz: Plastik Kıtası. Ne yazık ki İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda, daha doğmamış anne karnındaki çocukların kanlarında mikroplastiğe rastlıyoruz. Artık dünya büyük bir çevresel felakete sürükleniyor. ve bizim bu felakete "dur" demek için bu topraklarda ve dünyada sıfır atık kültürünü hep birlikte oluşturmamız lazım" dedi.

"Bugün burada Türkiye'nin en değerli hazineleri olan özel sporcularımız var"

Sıfır Atık Vakfı olarak sıfır atığın farkındalığını değil, sıfır atığın kültürünün oluşturulmasının gerektiğini belirten Ağırbaş, "Farkındalık geçicidir. Bir ay, iki ay veya bir süre sonra geçebilir. Fakat bunun kültürünü oluşturursak nesiller boyunca devam eden bir sistemi, bir yaşam felsefesini kurmuş oluruz. Bugün burada yanımızda Türkiye'nin en değerli hazineleri olan özel sporcularımız var. Bizler sıfır atık hareketini 2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlatırken 'Bu hareket Türkiye'nin 81 ilinde, 86 milyon vatandaşımızın hareketi olacak' dedik. Hiç kimsenin geride kalmadığı, herkesle omuz omuza, el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz bir hareket inşa edelim dedik ve bugün bunun göstergesi olarak kıymetli özel sporcularımızla beraber bu etkinliği tertip ettik" ifadelerini kullandı.

"Bu denizler hepimizin. Türkiye'nin mavisini, yeşilini, havasını, doğasını hep beraber korumak zorundayız"

Mikroplastiklerle ilgili bir veri de paylaşan Ağırbaş, "Şu an bizleri dinleyen herkes, istemeyerek de olsa her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastiği yutuyor. Bugün yeni çıkan görüntülerde gördüğünüz üzere artık Marmaris sahillerinde bile biz mikroplastiklere rastlıyoruz. Balıklarımız o plastikleri yedikten sonra bizler besin zincirimize o plastikleri katıyoruz ve artık bizim bedenlerimizde mikroplastiğe rastlıyoruz. ve haftada 5 gram plastik yiyen bireylerin birçoğu farklı hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. ve biz işte bu noktada Sıfır Atık Vakfı olarak, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde büyük bir hareketi Türkiye'den başlattık. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir harekete dönüştü. Geçtiğimiz ay 500'den fazla partnerle organize ettiğimiz, 5000'den fazla insanın dünyanın 183 ülkesinden geldiği Sıfır Atık Forumu'nu icra ettik. Kapanış programında da Cumhurbaşkanımızın bizlerle olduğu Sıfır Atık Forumu, dünyanın en büyük sıfır atık, çevre ve iklim değişikliğiyle alakalı etkinliği oldu. İnşallah bugün bu etkinlikle beraber yeni bir çevresel çalışmayı başlatıyoruz. Bu denizler hepimizin. Türkiye'nin mavisini, yeşilini, havasını, doğasını hep beraber korumak zorundayız" diye konuştu.

Konuşmasını Mevlana'nın bir sözüyle tamamlayan Ağırbaş şunları söyledi:

"Hz. Mevlana der ki, 'Bir sonraki neslin geleceğini, şimdiki nesil hazırlar. Bizler bizden sonra gelecek nesillere bu güzellikleri bırakmak istiyorsak, İstanbul Boğazı'nın mavisi mavi kalsın istiyorsak, Türkiye'nin yeşili yeşil kalsın istiyorsak var gücümüzle bu güzellikleri korumak zorundayız. Hep birlikte koruyacağımıza ve gelecek nesillere taşıyacağımıza ben inanıyorum."

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci ise, bugünün çevre seferberliği açısından çok önemli bir günün miladı olarak gördüğünü belirterek, "Bu noktada Plastiksiz Temmuz kampanyasına Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizler de katkı sağlamayı kendimize bir görev, bir sorumluluk bilerek bugün burada yerimizi alıyoruz. Bu noktada çok anlamlı bir slogan da burada yine meydanda dalgalanıyor: Geleceğe İz Bırak. Türkiye Gençlik Vakfı olarak geleceğe iz bırakmak istiyoruz, plastik değil. Bu noktada çevre seferberliğine bütün gençlerimizi, siz kıymetli büyüklerimizi, anneleri, babaları davet ediyoruz. Tekrardan bu etkinliğin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Sıfır Atık Vakfı Başkanımıza, federasyon başkanlarımıza ve sporcularımıza şükranlarımı bildiriyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Plastiksiz Temmuz Buluşması - Son Dakika

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