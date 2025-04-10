PMYO öğrencileri, şehit annesine oğlunu hatırlattı: "Oğlumu görmüş gibi oldum, kokusunu aldım" - Son Dakika
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PMYO öğrencileri, şehit annesine oğlunu hatırlattı: "Oğlumu görmüş gibi oldum, kokusunu aldım"

PMYO öğrencileri, şehit annesine oğlunu hatırlattı: "Oğlumu görmüş gibi oldum, kokusunu aldım"

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen törende, şehitler mezarları başında dualarla anıldı.

10.04.2025 19:50
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Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen törende, şehitler mezarları başında dualarla anıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencilerini gören şehit annesi Narişen Pekdoğan, "Oğlumu görmüş gibi oldum, kokusunu aldım" diyerek duygulandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında Kırıkkale'de düzenlenen törede şehitler, mezarları başında dualarla anıldı. Kırıkkale Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Programa, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, teşkilat mensupları ve şehit aileleri katıldı. Emniyet Müdürü Başbuğ ve Yüksekokul Müdürü Ayhan, mezarlara karanfil bırakarak şehit ailelerine de başsağlığı diledi.

2016 yılında İstanbul Vezneciler'deki bombalı saldırıda 22 yaşında şehit olan polis memuru Emrah Pekdoğan'ın anne ve babasıyla bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Başbuğ, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin de şehitliği ziyaret ettiğini belirterek, "Burada seni evlatlarınla buluşturuyoruz, biri gitse bini gelir" diyerek teselli etti. Anne Pekdoğan da "Valiliğimizden ve Emniyetimizden Allah razı olsun bizler hiç yalnız bırakılmıyoruz" dedi.

"Buradaki öğrencilerin kokusu da oğlumun kokusu gibi geliyor"

Şehidin annesi Narişen Pekdoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın gününü kutladı. Pekdoğan, duygularını, "O çocukları (PMYO öğrencileri) görünce çocuğumu görmüş gibi hissettim. Gözüm kayıyor onların içine, acaba var mı benim çocuğum diye hissediyorum. Evde dolabı var, resmini kokladım da geldim. Buradaki öğrencilerin kokusu da oğlumun kokusu gibi geliyor. Tüm emniyetimizden Allah razı olsun" sözleriyle ifade etti.

"Oğlum, 'vatan sağ olsun. Biz bir ölür, bin diriliriz' derdi hep"

Şehidin babası Mehmet Pekdoğan ise, "Kırşehir mezunu çocuğum, daha sonra İstanbul'a tayini çıktı. İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet'teydi. Bir sabah 8 arkadaşıyla araca biniyor, 6'sı şehit oluyor, 2'si ağır yaralanıyor. 'Toprakları toprak yapan üzerindeki kandır, uğrunda ölen varsa vatandır' hep bunu söyledi. Şehitlik mertebesine erişti. 'Vatan sağ olsun. biz bir ölür, bin diriliriz' derdi hep" diye konuştu.

2012 yılında Kırıkkale- Çorum D200 karayolunda, kar ve tipi nedeniyle meydana gelen kazalar sonrası araç trafiğinin düzenini sağlamaya çalıştığı sırada tırın çarpması sonucu 52 yaşında şehit düşen Mustafa Demirbaş da, ailesi tarafından mezarı başında anıldı. Küçük yaştaki torunu Mustafa Yusuf, dedesinin mezarına karanfil bıraktı.

"Torununu da getirdim, görmedi kendisini"

Polis memurlarına kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden şehidin kızı Emine Şene, "Allah razı olsun hepsinden, bizi yalnız bırakmıyorlar. Gün geçtikçe özlem daha çok büyüyor. Bir babanın bir kızıydım. Öldüğünde de yanında bulunamadım. 6 aydır yanında yoktum, Muğla'dan gelmiştim. Hasret kaldım, hasret gittim. Sadece toprağına sarılmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Torununu da getirdim, görmedi kendisini. Adı Mustafa Yusuf. Ancak resimlerinden ve mezarından biliyor. 'Dede şapkanı getirdim' diye mezarına koyuyor" şeklinde konuştu.

Şehidin eşi Döne Demirbaş da, "Bütün ailelere Allah sabırlar versin" diyerek duygularını ifade etti. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel PMYO öğrencileri, şehit annesine oğlunu hatırlattı: 'Oğlumu görmüş gibi oldum, kokusunu aldım' - Son Dakika

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