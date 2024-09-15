Polis Adayları Sınava Yetiştirdi

Yerel

Adayların imdadına polisler yetişti

Motorize polis ekipleri adayları sınava yetiştirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim oturumunda adayların imdadına polisler yetişti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nüfus cüzdanlarında çeşitli sorunlar olduğu gerekçesiyle Kamu Personeli Seçme Sınavına alınmayan 5 adayın imdadına polis ekipleri yetişti. Polislere ait motosiklete bindirilen adaylar, İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. Sınav nedeniyle bu gün hizmet veren müdürlükte işlemleri yapılan adaylar, tekrar motosikletlere bindirilerek sınava girecekleri okullara götürülerek içeri girmeleri sağlandı.