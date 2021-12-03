Polis çifte kelepçeli nikah - Son Dakika

Gaziantep'te görev yapan polis çifte, ömür boyu ayrılmamaları için nikahın ardından kelepçe takıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Hatice Kocaoğlu ile Yusuf Dağdeviren'in nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı. Nikahta, polis çifte AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke şahitlik etti. Nikahın kıyılmasının ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftlere bir ömür boyu ayrılmamaları için kelepçe taktı.

"Mutluluklar diliyorum"

Polis çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle Hatice Hanım ve Yusuf Bey'e iki cihanda mutluluklar diliyorum. Çiftlerimize temsili olarak kelepçe taktık, o kelepçe çiftlerimizin birbirine bağlanma kelepçesiydi. İnşallah birbirlerine ömür boyu sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle bağlanır, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirirler. Kendilerine bir kez daha mutluluklar diliyorum" dedi.

"En fazla nikah kıyan belediyeyiz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, en fazla nikah kıyan belediyenin Şahinbey Belediyesi olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Şu anki rakamlarımızla 8 bin 500'e yaklaştık ve yıl sonuna kadar bu rakam 9 binin üzerine çıkacaktır. Geçmiş yıllara baktığımızda pandemi sürecine rağmen yüzde 15-20 daha fazla evlilik yapıldığı anlamına geliyor. Bu da Şahinbey'in ne kadar hızlı geliştiğinin ve hayat standartlarının arttığının bir göstergesidir. Şahinbey Belediyesi olarak Evlilik Okulu, Hoş Geldin Bebek gibi projelerimizin yanında evlenecek çiftlere çeyiz desteğinde de bulunuyoruz. Şahinbey'de yaşamak güzel; Evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Nikahı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından kıyılan polis memuru Yusuf Dağdeviren, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Bizim için çok önemli ve özel olan bu günümüzde bizlerin yanında olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gelin Hatice Kocaoğlu ise nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kıymasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Güzel dilekleri ve nikahımızı kıydığı için Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu nikah sonrası çiftlere saat hediye etti. - GAZİANTEP